الجيش البريطاني: روسيا أخطر من "داعش والقاعدة"!

جهينة نيوز

اعتبر رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال مارك كارلتون سميث، أن التهديد الذي تشكله روسيا لبلاده أكبر من تهديد التنظيمات الإرهابية ك"داعش والقاعدة".

وقال سميث لصحيفة "تلغراف": "لا شك في أن روسيا تشكل اليوم تهديدا أخطر بكثير لأمننا القومي من تهديد المتطرفين الإسلاميين مثل القاعدة وداعش".

وأضاف أن خطر "داعش" تراجع بعد تدمير "البعد الجغرافي للخلافة المزعومة"، وعلى بريطانيا وحلفائها التركيز على التهديد الروسي.

وتابع: "أقدمت روسيا على محاولات منتظمة للبحث عن مواضع ضعف الغرب واستغلالها... لا يمكننا أن نغض النظر عن الخطر الذي تمثله روسيا".

واعتبر أن "الرد العسكري التقليدي" على روسيا يجب أن يتمثل في "دعم قدرات دول حلف الناتو ووحدتها".