مقتل اثنين وإصابة 24 في انفجار في مصنع بالصين

جهينة نيوز

قالت الحكومة المحلية اليوم السبت إن شخصين لقيا حتفهما بينما أصيب 24 آخرون في انفجار بمصنع ماكينات في إقليم جيلين بشمال الصين.

وأضافت أن 41 منزلا على الأقل لحقت بها أضرار بسبب الانفجار والحريق الذي أعقبه والذي بدأ بعد منتصف ليل يوم الجمعة.

ولم تعلن السلطات سبب الانفجار لكن مسؤولين قالوا إنهم يستبعدون أن يكون عملا إرهابيا.

واستمرت جهود الإنقاذ حتى صباح يوم السبت وتم إجلاء السكان من المنطقة. ووصل عشرات من رجال الشرطة والإطفاء والمسعفين إلى مكان الحادث.

وتعهدت الصين بتحسين الأمن في المصانع رغم أن الانفجارات وغيرها من الحوادث منتشرة جراء عدم تنفيذ القوانين.

وفي أغسطس آب لقي خمسة أشخاص حتفهم في انفجار بمصنع للألومنيوم في مدينة جيانغسو في شرق البلاد وفي 19 يوليو تموز لقي 19 شخصا حتفهم في انفجار بمصنع كيماويات في إقليم سيتشوان بجنوب غرب البلاد.