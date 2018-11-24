معدل الإصابة بالأورام في السويداء بارتفاع.. ولمصاصة المتة دور في نقل التهاب الكبد الفيروسي!

جهينة نيوز

اكد الدكتور مؤنس أبو منصور رئيس شعبة أمراض الدم وعلاج الأورام الصلبة في السويداء أن هناك ارتفاعاً كبيراً بمعدل الإصابة بالأورام في محافظة السويداء، حيث تصل نسبة الإصابة إلى 171 بالألف بينما النسبة في سورية 169 بالألف وفق إحصاءات المرصد العالمي للسرطان للعام الحالي تالياً ارتفاع معدل الوفيات فوق النسبة العالمية التي تبلغ 60%.

وتعد الإصابة بسرطان الثدي من أكثر أنواع الإصابات لدى النساء حيث تصل نسبته إلى 26% إصابة سرطان الرئة عند الرجال بنسبة 11% وبالدرجة الثانية تاتي الاصابة بسرطان القولون عند الجنسين بنسبة 11% يليه سرطان اللمفاويات تتراوح نسبته بين 5_6%بين الرجال والنساء وعند الرجال سرطان الورم النقوي العديد 4.7% وسرطان البروستات 4% وبالنسبة للأطفال فإن أكثر الأنواع إصابة هو سرطان أمراض الدم وتقوم شعبة أمراض الدم باستقبال كل الحالات للتشخيص والعلاج كأمراض دم سليمة وخبيثة وتشخيصي وعلاج الأورام الصلبة حيث يتم علاج حوالي 9500 مريض سنوياً بين أمراض الدم وعلاج الأورام الصلبة وفي عام 2017 تم علاج 2460 مريض ورم، حيث يتم تزويد الشعبة بعلاج كيماوي من وزارة الصحة إضافة إلى توافر مختلف أنواع العلاجات الكيماوية ومنها الأدوية الحديثة الهدفية بنسبة 90% من العلاجات.

وأشار الدكتور عدنان مقلد رئيس جمعية مرضى أصدقاء السرطان في السويداء إلى وجود حوالي 10 آلاف مريض سرطان في المحافظة منهم ما يقارب 8700 مريض مسجل بجمعية أصدقاء مرضى السرطان يتم تقديم الخدمات والمساعدة الدوائية لهم وتقوم بنقلهم إلى دمشق لأخذ العلاج اللازم لهم كما تسعى الجمعية لإقامة مشفى تخصصي من أجل الكشف المبكر عن السرطان وتقديم المعالجة الكيميائية وتم الانتهاء من جميع التراخيص وبانتظار البدء بالعمل الإنشائي، علماً أن سعة هذا المشفى 104 أسرة، ويرى مقلد أن من أسباب انتشار مرض السرطان تغيير نمط الغذاء وحرق المادة الغذائية والعامل النفسي إضافة إلى تلوث المياه السطحية بالمبيدات الحشرية، أما عن انتشار سرطان الأمراض الهضمية فلمصاصة المتة المستخدمة بكثرة في المحافظة دور في نقل التهاب الكبد الفيروسي ((c_b بشكل واسع فيجب تعقيمها وعدم تناقلها بين عدة أشخاص. وبالنسبة للعلاجات الكيماوية والشعاعية فهي متوافرة بشكل مجاني في مشافي الدولة

ومن خلال الشهر الوردي وحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، الدكتورة ناهدة نصر رئيس دائرة برامج الصحة العامة في مديرية صحة السويداء قالت: وصل عدد المراجعات للمراكز الصحية وخارجها ضمن الحملة 17938 مراجعة وبالنسبة لخدمة التصوير الشعاعي الماموغراف استفادت 1662 امرأة وهناك 439 حالة غير طبيعية.

وعن نسبة الشفاء أكد عبدالله حتاحت رئيس رابطة الشعاعيين في سورية أنه قد تصل نسبة الشفاء من سرطان الثدي 100% إذا تم كشفه باكراً بالفحص الذاتي ثم تصوير الماموغرافي.