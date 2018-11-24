أبراج السبت 24/11/2018 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم ١١/٢٤:لبق،ذكي،هادئ،متميز بعمق التفكير،معتمد على ذاتك،متفائل،مشرق،أنيق،مدعوم من قبل الأهل والأصدقاء،أعمال جديدة وواسعة المهم أن تعرف البداية وتنظم خطواتك من الأول لاتترك أعمالك للاخرين احرص على التدقيق، للبعض ارتباط وعلاقة ناجحة، للبعض ايجاد حلول لمشاكل على صعيد تنافس عالي ،للبعض دخول في مشروع عمل جديد.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل:تشعر بالنشاط والحركة تذهب في رحلة أو نزهة قصيرة تسعدك وتهدأ أعصابك فترة مناسبة لتعزيز علاقاتك مع الأخوة والجيران وتقدم بعض التنازلات استمتع بوقتك.

برج الثور: تركز على أمورك المالية تأجيل وتقصير ليس لصالحك حاول التعويض بمال تحصل عليه من مساعدة وأرباح من أعمال سابقة اهتم بوضعك وممتلكاتك ومتابعة مابدأت به من مشاريع للبعض نزول للاسواق.

برج الجوزاء: مسيطر ومطمئن تدفع بمصالحك بصورة عامة معنويات عالية تصحح وضع وتستدرك مشكلة بقبول أورفض افتح عينيك واستمع للأحاديث تدور حول ممتلكات وعائدات وابدا صفحة جديدة وجهز لمكان حر وجديد نسبة نجاحك عالية وطاقة ونشاط الك.

برج السرطان :لا تهمل أي شيء و حافظ على سرية عواطفك اليوم مشاركة بالعمل مزعجة بالنسبة لك كن حذر من الغدر ودقق معاملاتك بنفسك تحمل حقائب واسرار قد تنكشف امامك انتبه من تأخير والتباسات قد تخسر أو تفشل بالوصول لهدفك مهم انتبه على صحتك.

برج الأسد: يوم ايجابي تتحالف مع زملاء واصدقاء وقت جيد لك ولمصالحك تطرح أفكارك الجديدة بسهولة من دون ان تواجه معارضة أو عقبات حاول الوصول لأهدافك من خلال أشخاص مسؤولين تقصدهم تطلب ماتريد اليوم يتحقق لك تلتقي بأشخاص كانوا غائبين عنك يتعاونوا معك .

برج العذراء:تركز على عملك تنقلب المعطيات لصالحك مع مسؤولين بالعمل و تحصل على ماتريد من مطالب خطواتك ايجابية ومهمة المهم حافظ على صورة طيبة عنك بالتعامل مع الغرباء للبعض تصليح اعطال وللبعض نزول للأسواق وللبعض مرافقة مريض.

برج الميزان:الجميع يقصدك للاشتراك بأعمال مهمة ثقتهم بك عالية، تمضي بأوراق سفر واتصالات تحصل على أموال من الماضي علاقات واوراق تتحدث عنها تستقبل زوار من مسافات بعيدة تسمع أخبار حلوة.

برج العقرب: تركز على أمورك المالية تفكر بالتغيرات والمال المشترك وتحصل على جميع حقوقك بعد تعب يومين ماضيين مكافأة او اوراق قانونية لا تبالي لكلام أحد مزعجين وتهتم هذا لا يؤذيك بالمقابل قدم مساعدات وانتبه على صحتك

برج القوس: بداية نهار متعبة بسبب بعض الشركاء وصعوبات وتأجيل مشاكل بسيطة لا تترك الفرصة لأعدائك للنيل منك وهذا يتوقف عليك لا تهتم مهم تحافظ على هدوئك ولا مانع من محاولتك على بناء جسر تواصل مع شركاءمهم تسعد روحك وتمضي وقت حلو مع الشريك وتصحح الاجواء

برج الجدي:: تبدأ نهارك بالتنقل من مكان الى اخر قد تدفع تغيرات الى تراكم اعمالك وتلتحق بعمل جديد انتبه لا تعرض نفسك للارهاق انت بحاجة للراحة نفسية وجسدية وفكرية وتوجه بالزيارة الى من تحب.

برج الدلو: تشعر بزوال ضيق الصدر عنك الحظ يبتسم لك لقاءات واشغال كثيرة تحمل لك مشاريع مهمة وتفرح وتحتفل بلقاء مثمر يزيد العواطف حرارة وشوق الحظوظ مساعدة حتى تستقطب اهتمام الشريك وفرص لنشاطات ادبية وفنية وتغيير اماكن ولقاءات مع الاصدقاء

برج الحوت:تلعب دور بناء على صعيد عائلتك وامورك الشخصية تعامل بموضوعية ولا تتسرع بتوجيه الاتهامات، تعالج امور فيها لم شمل عائلي تصليحات اعطال وصعوبات وتأجيل، لا تهدر وقتك وتغضب انتبه على صحتك وخليك هادئ.