عمدة مدينة أمريكية ترفع راتب حارسها الشخصي ألف ضعف لقاء خدماته الجنسية

جهينة نيوز:

يجري مكتب التحقيقات في ولاية تينيسي الأمريكية، تحقيقات مع عمدة مدينة ناشفيل ميغان باري، التي زادت لألف ضعف راتب حارسها الشخصي الذي كان يرضي شهواتها الجنسية.

و يحسب وسائل إعلام أمريكية أن مكتب التحقيقات صادر هاتف العمدة في إطار تحقيقاته بتسرب المال العام، واشتباهه في أن هذه السيدة التي تتبوأ منصبا رفيعا في المدينة تخون زوجها مع حارسها الشخصي، وتدفع له أضعافا مضاعفة عن الراتب الذي يستحقه من أموال دافعي الضرائب.

وذكرت صحيفة تينيسيان الصادرة في هذه الولاية، أن عمدة مدينة ناشفيل، ميغان باري، خصصت لعشيقها الذي لا تتجاوز مؤهلاته رتبة رقيب سابق في الشرطة، راتبا من المال العام يفوق بألف مرة الراتب الذي يتقاضاه أمثاله من الحراس الشخصيين.

ولدى فحص المحققين الهاتف الخاص لـ روب فورست، الحارس الشخصي للعمدة باري، والذي كان يعمل سابقا بصفة رقيب في الشرطة، عثروا داخل هاتفه على صور عارية للسيدة العمدة، فضلا عن مراسلاته مع رئيسة البلدية فيما رفضت باري و محاميها إعطاء المحققين رمز الدخول إلى هاتفها