إتهام موسيقار فرنسي من أصل لبنان بإعتداء جنسي على قاصر

جهينة نيوز:

قضت محكمة فرنسية بالحبس 4 أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة 20 ألف يورو، على الموسيقي الفرنسي من أصل لبناني إبراهيم معلوف، لإدانته بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر.

ونفى معلوف التهم التي نسبت إليه، فيما طالبت النيابة العامة بحبسه 6 أشهر مع وقف التنفيذ.

وبحسب الرواية التي أدلت بها الشابة (18 عاما)، فإن "عازف البوق الشهير قبلها قبلة حميمة في العام 2013، حين كان في الـ33 من العمر"، فيما قال معلوف إنها "هي من أقدمت على تقبيله"، وإنه أبعدها عنه بهدوء.

وتضيف الشابة، أنه "بعد يومين قبلها مجددا في إستوديو التسجيل حيث كانت تتدرب، وجعل جسمها يلتصق بجسمه".

وفيما يعترف الموسيقي الفرنسي لبناني الأصل بوقوع الحادثة الأولى، فإنه يصر على نفي الثانية قطعيا.

ولم يبلّغ أهل الفتاة عن الحاثتين، إلا عقب إصابتها باضطرابات، مشيرين إلى أنها خضعت لجلسات علاج.

واستندت النيابة العامة على الوضع الصحي والنفسي الذي أصاب الفتاة للدلالة على صدق أقوالها، لكن محامية معلوف ردت، بأن "الفتاة كانت واقعة في غرام أستاذها، وأنها أرادت أن تبقى قريبة منه".