ترامب يشكر نفسه في عيد الشكر!

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة بمناسبة عيد الشكر اليوم الجمعة، إنه قدم أعمالا هائلة وعظيمة للولايات المتحدة في فترة حكمه للبلاد.

وسأل صحفي ترامب لمن توجه الشكر اليوم؟ فأجاب بالإشادة بنفسه وعائلته، وسرد التغيرات التي طرأت على الولايات المتحدة الآن بفضله مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال ترامب: "أنا ممتن لوجود أسرة رائعة معي ولأنني نجحت في إحداث فرق هائل في هذا البلد".

وتابع: "لقد صنعت فرقا كبيرا في البلاد.. هذا البلد أقوى بكثير مما كان عليه عندما توليت منصبي ويمكنكم ملاحظة هذا الفرق".

وتناول الرئيس الأمريكي العشاء مع عائلته في إحدى قاعات الرقص بمنتجعه في مار لاغو، وضمت طاولة ترامب كلا من زوجته ميلانيا وابنه بارون وابنتيه تيفاني وإيفانكا وأطفالها، وابنه إريك وزوجته لارا.

وكالات