لافروف يدعو لإعادة سورية إلى الجامعة العربية

جهينة نيوز:

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إعادة سورية عضوا في جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن سحب مقعدها من المنظمة خطأ فادح.

وقال لافروف في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مشاركته في مؤتمر "حوار المتوسط" الدولي في العاصمة الإيطالية روما إن "جامعة الدول العربية يمكن أن تلعب دورا هاما جدا في دعم جهود التسوية السورية. أعتقد أن سحب تلك المنظمة لعضوية سورية كان خطأ كبيرا، ويبدو أن العالم العربي بات يعي الآن أهمية إعادة سورية إلى أسرة الدول العربية".

وأكد الوزير الروسي أن العمل على تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري الجديد، التي أطلقتها الدول الضامنة لمسار أستانا حول التسوية السورية، أوشك على النهاية، موضحا أن لقاء أستانا المقبل سيركز على جهود تشكيل اللجنة.

وعبر لافروف عن رفضه لفرض أطر زمنية اصطناعية وغير واقعية لتشيل اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن مدى فعالية اللجنة أهم من وضع مهل زمنية لتشكيلها.

وشدد لافروف على أن الأطراف التي تصر على ضرورة أن يحدد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية سيتفان دي ميستورا مواعيد معينة لتشكيل اللجنة "تسعى إلى تقويض عملية أستانا الرامية إلى التسوية السورية والعودة إلى منطق تغيير النظام".

وأكد لافروف أن الأزمة السورية يمكن حلها على أساس القانون الدولي، معتبرا أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على ضرورة إيجاد حل للصراع من خلال حوار سوري داخلي وتوافق بين الحكومة والمعارضة، يشكل قاعدة متينة للتسوية.

وفي تعليقه على معارضة الولايات المتحدة الوجود الإيراني في سورية، قال لافروف إن واشنطن سبق وبررت وجودها العسكري في هذا البلد بالحرب على تنظيم "داعش"، فيما جاء في تصريحاتها الأخيرة أنه من غير الممكن هزيمة "داعش" في ظل سلطة الرئيس السوري بشار الأسد والوجود الإيراني هناك.

ووصف لافروف الموقف الأمريكي هذا بـ"الغريب للغاية"، معتبرا أن الوجود الإيراني لا يعرقل محاربة الإرهاب في البلاد، خاصة أنه شرعي إذ جاء بطلب من الحكومة السورية.

و عن الإستقرار في الشرق الأوسط إن كان في سورية و ليبيا و العراق قال لافروف أن حل القضية الفلسطينية سيكون جوهر الإستقرار و أكد ضرورة حلها وفق أسس الشرعية الدولية.