متاجر الصين ترد على إعلان دولتشي آند غابانا "العنصري"

جهينة نيوز:

سحبت متاجر الصين الالكترونية منتجات "دولتشي آند غابانا" كافة من مواقعها، في أول رد شامل على الإعلان الأخير الذي صنف "بالعنصري" على نطاق واسع.

ومع مجيء صباح يوم 23 نوفمبر الحالي، اختفت منتجات الشركة الإيطالية من مختلف المواقع التجارية في الصين، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، مثل: "JD.com" و "Taobao".

وتحدثت وسائل إعلامية صينية عن "عنصرية" الإعلان الذي "يقلل من شأن الثقافة الصينية" ويروج "لصورة غير واقعية"، والذي قامت به واحدة من أشهر ماركات الأزياء العالمية، في حين طالب العديد من نجوم ومشاهير الصين بمقاطعة منتجات "دولتشي آند غابانا".

ويتوقع الخبراء انخفاضا قياسيا في المبيعات الدولية لـ"دولتشي أند غابانا" عقب قرار المقاطعة، إذ تشكل الصين سوقا أساسية للشركة، وذلك حسب تقرير حديث لشركة الدراسات والاستشارات "Bain & Company".

وقد أظهر الإعلان المثير للجدل عارضة أزياء صينية، وهي تحاول أن تأكل البيتزا والمعكرونة وغيرها من الوجبات الإيطالية، بواسطة عيدان "تشوبستيكس"، في حين تجد العارضة صعوبة بالغة في القيام بذلك.

RT