الصين تعلن عن تفشي جديد لحمى الخنازير الإفريقية في بكين

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية اليوم الجمعة، تفشيا جديدا لحمى الخنازير الافريقية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن من بين 1325 خنزيرا تم جمعها في مزرعة في بلدة تشينغلونغهو بحي فانغشان في بكين، عاصمة الصين، تأكد نفوق 49 خنزيرا.

ومن بين 429 خنزيرا تم جمعها في مزرعة في بلدة ليوليخه بنفس الحي، تأكد نفوق 37 خنزيرا.

وأرسلت الوزارة فريق عمل إلى المنطقة المتضررة، في الوقت التي بدأت السلطات المحلية في الاستجابة لحالات الطوارئ لحصار الخنازير المصابة وإعدامها وتطهيرها.

تجدر الإشارة إلى أن حمى الخنازير الإفريقية هي مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الخنازير ولا يؤثر على البشر أو الأنواع الحيوانية الأخرى.

وأبلغت الصين عن أول حالة للمرض في أغسطس الماضي بمقاطعة لياونينغ بشمال شرقي البلاد، وتم الإبلاغ عن حالات تفشٍ لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.