لا لزيارة أبو منشار... إحتجاجات على زيارة ابن سلمان الى تونس

الجمعة, 23 تشرين الثاني 2018 الساعة 18:27 | سياسة, عربي

لا لزيارة أبو منشار... إحتجاجات على زيارة ابن سلمان الى تونس

جهينة نيوز:

أفادت مصادر رسمية تونسية لنقابة الصحفيين في تونس أن: "زيارة إبن سلمان هي بطلب من السعودية وليس من الرئيس التونسي كما تقول الرياض"

و قال نقيب الصحفيين التونسيين: القاتل إبن سلمان "لا أهلا ولا سهلا بك" في بلد الانتقال الديمقراطي تونس., هذا و أكدت نقابة الصحفيين التونسيين أنها ستدعو الى مقاطعة الزيارة والاحتجاج عليها.

و من جانب آخر بدأت حملة عبر مواقع أنترنيت تونسية تحت شعار " لا لزيارة أبو منشار و طالبناهم بزين العابدين بن علي فأعطونا محمد ابو منشار "

و في ذات السياق تم الإعلان عن أن 50 محامياً تونسياً يستعدون لرفع دعوى قضائية عاجلة لمنع زيارة إبن سلمان الى تونس و شتتضمن الدعوى بندا يتعلق بتحميل إبن سلمان المسؤولية السياسية عن قتل خاشقجي.


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