تشيلسي: نغولو كانتي مدد إقامته في «ستامفورد بريدج»

جهينة نيوز:

مدد تشلسي الإنكليزي عقد لاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي، لمدة 5 سنوات حتى 2023، حسبما أعلن النادي اليوم الجمعة.

وانتقل ابن الـ27 عاما إلى تشلسي من ليستر سيتي صيف عام 2016، وفرض نفسه في تشكيلة المدرب الجديد للنادي اللندني ونابولي الإيطالي سابقا ماوريسيو ساري.

وكتب تشلسي على موقعه الرسمي: "نغولو كانتي مدد إقامته في (ستامفورد بريدج) من خلال التوقيع على عقد جديد لخمس سنوات".

وصرح اللاعب الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم الصيف الماضي في روسيا: "أنا سعيد جدا بتمديد بقائي مع تشلسي. أمضيت عامين جيدين، وأتمنى أكثر بالمستقبل".

وأضاف صاحب المجهود الوفير: "منذ أن جئت إلى هنا، تحسنت بشكل كامل كلاعب، تحديت نفسي وحصلت على بعض الجوائز التي لم أفكر أبدا بها".

وساهم كانتي في تتويج تشلسي بطلا لإنجلترا عام 2017 بعد أن قام بالدور ذاته مع ليستر عام 2016، خلال الموسم الوحيد الذي خاضه مع "الثعالب".