موسكو: من لا يستمع للافروف سيضطر لسماع شويغو

جهينة نيوز

حذرت موسكو من أن لديها حلولا مناسبة في حال انسحبت واشنطن من معاهدة حظر نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا.

وقال مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، إن على الولايات المتحدة أن تمتنع عن الخطوات غير المحسوبة، مشيرا إلى أن على واشنطن "في نهاية المطاف تقييم الوضع القائم في العالم بعقلانية".

وأضاف: "لكن بالطبع لدينا حلول جاهزة لأي تطورات للأوضاع. ومن لا يستمع لما يقوله وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيضطر لسماع وزير الدفاع سيرغي شويغو".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي عن نيته الانسحاب من معاهدة الصواريخ مع روسيا بذريعة انتهاك موسكو لتعهداتها.

ورفضت روسيا هذه المزاعم وأشارت إلى أن الولايات المتحدة هي من ينتهك المعاهدة، محذرة من أن خروج واشنطن منها سيعرض الاستقرار الاستراتيجي في العالم للخطر.

وأكدت موسكو أنها ستضطر لاتخاذ إجراءات جوابية مناسبة في حال انهيار المعاهدة المذكورة.

نوفوستي