اعتقال 3 أشخاص في أذربيجان قدموا الدعم للإرهابيين في سورية

جهينة نيوز

اعتقلت أجهزة الأمن الأذربيجانية ثلاثة أشخاص متورطين بتقديم الدعم والأموال للتنظيمات الإرهابية في سورية.

وجاء في بيان لمكتب الخدمة الصحفية في جهاز أمن الدولة في العاصمة باكو: إن “جهاز الأمن الأذربيجاني وفي إطار عمليات ملاحقة والكشف عن الأشخاص المتورطين في نزاعات مسلحة خارج اذربيجان تمكن من اعتقال ثلاثة اذربيجانيين قدموا الدعم والتمويل لمنظمات متطرفة صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية” مشيرا إلى أن المعتقلين الثلاثة “ضمنوا تسليم أكثر من 500 ألف دولار بطرق مختلفة” لأعضاء التنظيمات الإرهابية في سورية ومبينا انه تم تحريك دعوى جنائية ضدهم بموجب المواد في القانون الجنائي الأذربيجاني الخاصة بتمويل الإرهاب والمشاركة في أنشطة منظمة إجرامية والمشاركة في النزاعات المسلحة خارج البلاد.

وتفيد وسائل الإعلام في أذربيجان بأن العديد من الأذربيجانيين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية و بينهم 151 ارهابي سحبت أذربيجان منهم الجنسية و قبضت على ما لا يقل عن 80 ارهابي بعد عودتهم من سورية.