بالفيديو.. الجمهور السوري يرفض رفع علم الانتداب بين صفوفه في مباراة سوريا والكويت

الجمعة, 23 تشرين الثاني 2018 الساعة 16:23 | رياضة, كرة القدم


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