تركيا توجه تحذير شديد اللهجة لشركات التنقيب عن النفط في المتوسط!

جهينة نيوز:

أكد رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم على أن بلاده لن تتراجع شبرا واحدا عن مصالحها في البحر المتوسط، وسترد فورا على أي عمل معاد لها هناك.

وأكد يلدريم في كلمة بولاية أزمير على ضرورة عقد اتفاق بين قبرص التركية وقبرص "الرومية"، بشأن إجراء أي عمليات تنقيب عن الثروات الباطنية في المياه الدولية بالمتوسط، والجرف القاري للجزيرة.

ووجه رئيس البرلمان التركي تحذيرا لشركات النفط العالمية الكبرى من "مغبة تجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية" في هذا الشأن، مضيفا أن "تركيا سترد فورا على أي محاولة لفرض الأمر الواقع ضد مصالحها ومنافع جمهورية شمال قبرص التركية شرقي المتوسط، وعلى العالم برمّته أن يدرك بأننا لن نتراجع شبرا واحدا عن حقوقنا ومصالحنا في البحار".

ووصلت في 11 تشرين الثاني نوفمبر سفينة تنقيب عن النفط تابعة لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية للعمل لصالح الشطر "الرومي" حسب وصف وسائل الإعلام التركية.

وحذرت أنقرة من أنها ستتخذ إجراءات ضد أي خطوات أحادية تقوم بها قبرص الجنوبية للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط، وذلك لأن "للقبارصة الأتراك" أيضا حقوقا في تلك الثروات.

ولفتت وسائل إعلام تركية إلى أن سفينة حربية تركية قد اعترضت في مارس الماضي سفينة تنقيب إيطالية تابعة لشركة "إيني" بعد أن دخلت إلى المنطقة الاقتصادية التركية بتوكيل من قبرص اليونانية.

يذكر أن جزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 إلى شطرين تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب وذلك بعد أن أرسلت تركيا قواتها إلى شمال قبرص ردا على انقلاب عسكري في الجزيرة.