الرئيس العراقي يحدد مكامن الخلل في إعادة الإعمار

جهينة نيوز:

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن "الفساد وإساءة استخدام المال العام" يقوضان مساعي إعادة إعمار العراق.

وقال صالح خلال مؤتمر "حوارات المتوسط" المنعقد في روما: "العراق يخطط لإطلاق وكالة لإعادة الإعمار ستركز على مشاريع مثل ميناء في المياه العميقة وشبكة للسكك الحديدية بينما تسعى البلاد لتجاوز سنوات من الاضطرابات".

وأضاف: "العراق يخطط أيضا للعمل مع كيانات أجنبية بما فيها صناديق الثروة السيادية ضمن بضعة مشاريع للبنية التحتية"، مشيرا إلى أن الفساد وإساءة استخدام المال العام مشكلتان تقوضان مساعي إعادة الإعمار".

وقال: "شركات القطاع الخاص العراقية والأجنبية وأيضا مؤسسات مالية دولية ودول مانحة وصناديق للثروة السيادية ستجري دعوتها للاستثمار في هذه المشاريع (البنية التحتية)".