ضبط لص يخفي 400 ألف دولار في الغسالة!

الجمعة, 23 تشرين الثاني 2018 الساعة 12:37 | مجتمع, حوادث

ضبط لص يخفي 400 ألف دولار في الغسالة!

جهينة نيوز:

يبدو أن لصا لم يفهم المعنى الحقيقي لفكرة "غسيل الأموال"، وقرر تطبيقها حرفيا، بعد أن حاول إخفاء مبلغ يصل إلى 400 ألف دولار، داخل غسالة ملابس.

ونجحت الشرطة الهولندية في ضبط المبلغ المالي الكبير خلال عملية تفتيش كان بعض عناصرها يجرونها في منازل بالعاصمة أمستردام، لضبط المستأجرين "بالباطن"، حسب ما ذكر موقع "نيويورك ديلي نيوز".

وعثرت الشرطة خلال تفتيشها أحد المنازل، على رزم من المال، من فئة 20 و50 يورو، مخبأة داخل غسالة الملابس، ونشرت على موقعها صورة للأموال.

كما عثر رجال الشرطة على جهاز لعد المال، ومسدس، وعدد من الهواتف المحمولة، تعود جميعها لشخص يبلغ من العمر 24 عاما، لم يتم الكشف عن اسمه.


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