حرب كلامية بين تركيا وأوروبا بسبب سجين كردي

جهينة نيوز:

قالت تركيا الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي "يتجاوز قليلا الحدود"، بدعوته إلى إطلاق سراح معارض كردي للرئيس رجب طيب أردوغان، مسجون منذ أكثر من سنتين.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لشبكة "سي إن إن ترك" الجمعة: "لقد تجاوزت الحدود قليلا"، وذلك بشأن تصريحات وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني، التي عبرت عن الأمل في إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش "قريبا".

وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء أنقرة بإطلاق سراح دميرتاش، في قرار أشاد به المعارض المسجون ووصفه بأنه "اعتراف قانوني بوضعي كرهينة سياسي"، في حين رفضه الرئيس التركي.

وقالت المحكمة ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إنها تقبل بأن دميرتاش اعتقل "لشبهات محتملة"، لكنها أوضحت أن الأسباب التي أعطيت لإبقائه خلف القضبان "غير كافية"، وفق ما نقلت فرانس برس.

ويعد دميرتاش أحد القادة السابقين لحزب الشعوب الديموقراطي اليساري، وهو موقوف منذ نوفمبر 2016 لاتهامه بأنشطة "إرهابية"، الأمر الذي ينفيه دميرتاش معتبرا أن القضية المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية.