شركة نيسان تسعى لاختيار رئيس مجلس إدارة جديد بحلول 20 كانون الأول

الجمعة, 23 تشرين الثاني 2018 الساعة 12:16 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

شركة نيسان تسعى لاختيار رئيس مجلس إدارة جديد بحلول 20 كانون الأول

جهينة نيوز

قال مصدر مطلع إن شركة نيسان موتور تسعى لاختيار رئيس جديد لمجلس إدارتها جخلال شهر أو اثنين وإنها تأمل أن يكون هذا قبل الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة في 20 ديسمبر كانون الأول تقريبا.

ويأتي هذا بعد أن عزلت الشركة المتخصصة في صناعة السيارات رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن يوم الخميس.

وسيظل رئيس مجلس الإدارة الجديد في المنصب ”على الأقل“ حتى اجتماع مساهمي نيسان القادم.

وأضاف المصدر أن قرارا لم يتخذ بعد بشأن ما إذا كانت الشركة ستعقد اجتماعا استثنائيا للمساهمين.

ومن المنتظر أن يكون الاجتماع العادي المقبل في يونيو حزيران 2019.

وصوت مجلس إدارة نيسان يوم امس الخميس بالإجماع لصالح عزل غصن من منصب رئيس المجلس بعد إلقاء القبض عليه يوم الاثنين بتهمة إساءة السلوك المالي.


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