تركيا: تصريحات ترامب حول خاشقجي تعني أنه سيغض الطرف عن حادثة القتل

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تظهر أنه سيغض الطرف عن الحادث أيا كان الأمر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير التركي، قوله: "إن الولايات المتحدة لم تبلغ تركيا بتسجيل صوتي فيما يتعلق بمقتل خاشقجي".

وتحدث جاويش أوغلو عن لقاء محتمل بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائلا: "لا يوجد سبب يمنع الرئيس أردوغان وولي العهد من الاجتماع خلال زيارة الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين".

وذكر الوزير أن القرار النهائي سيتخذه الرئيس أردوغان.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في الحفاظ على السعودية كشريك موثوق، مضيف أن وكالة الاستخبارات الأمريكية لم تقدم دلائل واضحة حول تورط السلطات السعودية في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل "شريكا راسخا" للسعودية، حتى على الرغم من أنه "قد يكون من الوارد جدا" أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان لديه علم بمقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وأشار الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض، إلى أنه ليست لديه نية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض، قائلا "إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء هذه العقود، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين"، وفقا لـ"رويترز".