فنلندا تعلق منح تراخيص تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات

جهينة نيوز

أعلنت الحكومة الفنلندية تعليق منح التراخيص لتصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية والإمارات على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والعدوان على اليمن.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الفنلندية “ييل”: “أن الحكومة قررت وقف إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة للإمارات أو السعودية على أن يستمر إتمام الصفقات الحاصلة على تراخيص سابقة”.

ونقلت الهيئة عن رئيس الوزراء يوها سيبيلا قوله إن “الوضع في اليمن كان العامل الأساسي لكن مقتل خاشقجي أثر كذلك”.

وفي الوقت الذي تطالب فيه المعارضة في البرلمان الفنلندي بوقف عمليات التسليم الحالية ذكر وزير الخارجية تيمو سويني أنه “لم يتم اتخاذ قرار بشأن عمليات التسليم الحالية والحكومة تواصل مراقبة الوضع”.

وكان وزير خارجية الدنمارك أندرس سامويلسن أعلن أمس أن بلاده قررت وقف تصدير الأسلحة والعتاد العسكري للنظام السعودي كما أعلنت ألمانيا منذ ايام قرارا مماثلا فيما فرضت فرنسا أمس حظر سفر على 18 سعوديا على خلفية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من تشرين الأول الماضي.

ومع تأكد مقتل خاشقجي وضلوع السعودية في ذلك توقع محللون عواقب وخيمة على النظام السعودي وتضرر صورة المملكة وولي عهد النظام محمد بن سلمان الذى يقدم نفسه كإصلاحي في الغرب.