جيشان عربيان ضمن قائمة أقوى 25 جيشا في العالم!

جهينة نيوز

أظهر تقرير لمؤسسة "غلوبال فاير باور" تربع الجيش الأمريكي على المرتبة الأولى في ترتيب أقوى جيوش العالم في عام 2018.

وأشار تقرير المؤسسة الذي نشره موقع "بزنس إنسايدر" إلى احتلال الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في قائمة أقوى 25 جيشا في العالم.

وبيّن التقرير أن الجيش الأمريكي يضم 2083100 فرد و13362 طائرة و5884 دبابة و415 سفينة حربية.

وحل الجيش الروسي في المرتبة الثانية: 3586128 عسكريا و3914 طائرة و20300 دبابة و352 سفينة.

واحتل الجيش الصيني المرتبة الثالثة.

وتضم قائمة أقوى 25 جيشا جيشين عربيين هما الجيش المصري والجيش الجزائري.

وجاء الجيش المصري بحسب تصنيف "غلوبال فاير باور" في المركز الـ12: 1329250عسكريا و1132 طائرة و4946 دبابة و319 سفينة.

وحل الجيش الجزائري في المرتبة الـ23: 792350 عسكريا و528 طائرة و2405 دبابات و85 سفينة.