171 مليون ليرة‏ تداولات بورصة‏ دمشق

جهينة نيوز

سجلت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ارتفاعاً بأحجام وقيم التداول حيث وصلت قيمة التداولات مع نهاية الأسبوع إلى 171 مليون ليرة بحجم تداول 248 ألف سهم موزعة على 263 صفقة.‏

بالمقابل انخفض مؤشر السوق 11 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6236 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.18%.‏‏

هذا و أغلقت جلسة تداول يوم أمس على حجم تداول قدره 54 ألف سهم موزعة على 68 صفقة بقيمة تداولات بلغت 29مليون ليرة.‏‏

وكان لسهم بنك فرنسبنك - سورية المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 33 ألف سهم بقيمة تداول 13 مليون ليرة من خلال 16 صفقة ليغلق سهمه على سعر 400 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.71%، ومن ثم جاء سهم بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول 8 آلاف سهم بقيمة تداول 7 ملايين ليرة من خلال 21 صفقة ليغلق سهمه على سعر 935 منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.88%، تلاه سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي حيث تم تداول 3 آلاف سهم بقيمة تداول3 ملايين ليرة من خلال 11 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 996 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 3.31%.