محافظ الحسكة يطلب من شركات النقل البري تخفيض أجور البولمانات

جهينة نيوز

دعا محافظ الحسكة اللواء جايز الحمود الموسى خلال لقائه مديري مكاتب شركات النقل البري العاملة على خط الحسكة مع المحافظات الأخرى إلى ضرورة تخفيض أجور النقل بالحد الممكن دعماً للمواطنين خاصة المرضى منهم مراعاة لأوضاعهم المادية الصعبة.

ولفت المحافظ حسبما نقلت عنه صحيفة البعث إلى استعداد المحافظة لتقديم الدعم لكافة شركات النقل وصولاً إلى تأمين سفر مريح.

مديرو المكاتب أشاروا إلى أن جميع الشركات أجرت تخفيضاً على أجور النقل بنسبة ٥٠% لمرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة و٢٥ % للطلاب وأسر الشهداء والأطفال.