بدء العمل في مكاتب التأجيل الدراسي لخدمة العلم في الجامعات وفقا لهذه الشروط؟

جهينة نيوز

أعلنت مديرية التجنيد العامة في سورية عن بدء العمل في مكاتب التأجيل الدراسي والتي تم استحداثها في جامعات ( دمشق – البعث – حماة – حلب).

وطلبت المديرية من طلاب المعاهد والجامعات والدراسات العليا الدارسين في المحافظات التي تتبع لها مكاتب الجامعات المذكورة المكلفين بخدمة العلم ممن تنطبق عليهم شروط التأجيل الدراسي مراجعة مكاتب التأجيل المذكورة مصطحبين معهم:

دفتر خدمة العلم

الهوية الشخصية

وثيقة التأجيل الدراسية

ليتم تأجيلهم أصولاً من دون أي داع لمراجعة شعب تجنيدهم الأصلية من أجل التأجيل الدراسي.