وزير النقل مدعو رسميا لزيارة عمّان!

جهينة نيوز

وجه وزير النقل الأردني وليد المصري دعوة رسمية لنظيره السوري علي حمود لزيارة الأردن وحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة الأردنية السورية للنقل البري.

وذكرت مصادر مطلعة أن الدعوة جاءت في إطار مساعي تعديل النظام الأساسي للشركة الأردنية السورية للنقل البري وبحث أوضاعها واتخاذ القرارات المناسبة.

يذكر أن وفدا برلمانيا أردنيا ضم عددا من رؤساء اللجان في البرلمان الأردني برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي زار دمشق في الـ20 من الشهر الحالي.

والتقى الوفد الأردني الرئيس بشار الأسد وعدد من الوزراء والمسؤولين السوريين وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

المصدر: عمون