الخارجية الأردنية: عودة الأمن والاستقرار الى سوريا أمر حتمي

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس الخميس على حتمية التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة البلاد ويقبله السوريون ويعيد لسورية أمنها واستقرارها.

وأضاف الصفدى خلال مشاركته فى الجلسة الرئيسة لمنتدى الحوار المتوسطي، أن حل الأزمة السورية يعيد لسوريا دورها الهام والضروري لاستقرار المنطقة الذي هو ركن من أركان منظومة العمل العربي المشترك.

وأشار الوزير الأردني إلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم اللاجئين السوريين الذين يستضيف الأردن مليون وثلاثمائة ألف منهم، وقال إن الأردن مستمر في عمل كل ما يستطيع لتلبية احتياجاتهم وتوفير العيش الكريم لهم رغم الظروف الاقتصادية التي يواجهها.