22 غارة لطيران "العدوان السعودي" على اليمن خلال 24 ساعة

جهينة نيوز

واصل "تحالف العدوان السعودي" علی اليمن استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني حسبما نقل عنه موقع قناة العالم أن طيران العدوان شن 14 غارة على مديرية حرض منها 5 غارات على منطقة الشعاب بمحافظة حجة، و غارة على مدينة الشباب بشارع الـ90 بالحديدة.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان الأميركي السعودي شن 4 غارات على منطقة آل حباجر بمديرية سحار بصعدة، و 3 غارات على مديرية مجز، فيما تعرضت مزارع وممتلكات المواطنين في مديريتي باقم و رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأدان المصدر استمرار العدوان المتعمد في استهداف المواطنين وما يمس حياتهم في ظل صمت دولي مخز ومعيب.