هجوم على قنصلية الصين في كراتشي الباكستانية يودي بحياة شرطيين

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام باكستانية عن مقتل شرطيان جراء هجوم مسلح على القنصلية الصينية في مدينة كراتشي الباكستانية.

وأفادت قناة "جيو" الباكستانية اليوم الجمعة أن الهجوم المسلح على القنصلية الصينية في مدينة كراتشي الباكستانية نفذه ثلاثة أشخاص قاموا بفتح النار وإلقاء عدة قنابل يدوية بالقرب من القنصلية الصينية ما استدعى تدخل الأمن والاشتباك معهم.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مستشفى جينا في كراتشي أن عنصرين من الشرطة الباكستانية قتلا وأخر أصيب بجروح بالغة بالإضافة إلى مقتل مهاجم كان يحمل حزاما ناسفا.

وأعلنت السلطات الأمنية عن تدابير أمنية مشددة حول منطقة القنصلية لتعقب الفاعلين والقبض عليهم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الأن.