الأهلي المصري يقيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون

جهينة نيوز:

أقال نادي الأهلي بطل مصر، مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون عقب الخروج من كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم ، وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي قبل أسبوعين.

وقال الأهلي أمس الخميس في موقعه الرسمي في الإنترنت، إن مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب أقال كارتيرون ومايكل ليندمان مدرب الأحمال.

وقرر الأهلي الاعتماد على محمد يوسف كمدرب مؤقت، وتكليف سيد عبدالحفيظ بأعمال مدير الكرة لحين التعاقد مع مدرب وطاقم مساعد جديد.

وودع الأهلي كأس العرب من دور 16 بتعادله 1-1 مع مستضيفه الوصل الإماراتي الذي استفاد من التعادل 2-2 في مباراة الذهاب في مصر.

وسقط الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 3-صفر أمام الترجي بعدما انتصر 3-1 في القاهرة.