مسؤول سوري يوضح أسباب ارتفاع الدولار؟!

جهينة نيوز:

أعلن رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، عابد فضلية، أنّ البنك المركزي السوري سيتخذ قريباً إجراءات لها صلة مباشرة بموضوع الطلب على الدولار وسعر الصرف تنعكس إيجابا على سوق العملات المحلية .

وعن واقع سعر صرف الليرة السورية، أوضح فضلية أنّ ارتفاع الدولار في السوق الموازية (السوداء) يعود لمجموعة من العوامل والأسباب التي تضافرت خلال الفترة الماضية، متوقعاً بأن يزيد الطلب على الليرة في الفترة المقبلة، كون البلد في حالة تعاف اقتصادي.

وعن أسباب هبوط العملة السورية، أرجع فضلية ذلك بشكل رئيسي إلى التهريب المتفاقم خلال فترة الأزمة، مشيراً إلى أنّ أثر التهريب النقدي يشبه استيراد السلع الكمالية غير الضرورية، مشدّداً على أهمية لجم التهريب لتقليص الطلب غير المبرّر على العملات الأجنبية.

ويعتبر تصريح رئيس هيئة الأوراق المالية، الأول لمسؤول سوري حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الدولار بهذا الشكل، كما أنه الأول الذي يعِد بحلول وإجراءات قريبة، حيث امتنع حاكم المصرف المركزي عن الإدلاء بأي تصريح حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الدولار، أو الإجراءات التي سيتخذها المركزي لوقف هذا الهبوط الكبير في سعر الليرة السورية .

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبدالله الغربي، أعلن قبل يومين بأن لا أحد يعرف الأسباب الحقيقية الكامنة خلف ارتفاع الدولار، لكنه أعلن عن نجاح وزارته في وقف ارتفاع الأسعار الذي سببه ارتفاع صرف الدولار!.

فضلية أشار أيضاً الى أنّ زيادة الطلب على الدولار تحمل مؤشرين إيجابيين، الأول هو مؤشر على زيادة الاستيراد وإدخال مستلزمات الإنتاج، والثاني يظهر أنّ شريحة كبرى من المواطنين السوريين يدخرون بالليرة السورية.

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازي "السوداء" قد شهد ارتفاعاً كبيراً خلال فترة قياسية، حيث تجاوز سعر صرف الليرة مقابل الدولار حاجز ال500 ليرة، فيما تراوحت قيمته لمدة عامين ما بين 430 - 450 ليرة.

المصدر الوطن السورية