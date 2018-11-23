أبراج يوم الجمعة2018/11/23 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 11/23:مجازف،كريم،وطني،حليم،قوي الارادة،قيادي،غيور،مندفع،مبادر،شجاع،جريء،حيوي، محبوب،تحفظ الاسرار،تنتهي من الآلام الصحية والنفسية التي عانيت منها،تشعر بحيوية ونشاط تبدأ بإنجاز أعمال ينخفض الضغط في الأشهر القادمة تسير الامور باتجاه أفضل وتميل إلى صالحك وخاصة موضوع الشراكة تستفيد وتركز على أشياء وأمور مالية لا تتسرع في الحكم على الأمور وامنح فرص لتوضيح مواقفك السنة.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: اتصالات وتنقلات كثيرة علاقات ممتعة تستعيد نشاطك مع المحيطين جيران أو أخوة مقابلات ناجحة نصيحة انتبه من المجهول والسرعة بسبب تراجع كوكب عطارد وكن صبور أثناء قيادة السيارات داخل المدينة.

برج الثور: تحصل على مكسب مالي من عمل إضافي احذر النفقات المتصاعدة تعامل بسهولة مع أعمالك اليومية وركز على الفرص التي تحصل منها على ارباح للبعض هدايا وللبعض ايجاد اشياء ضائعة.

برج الجوزاء:تتخلص من شعور بالتعب والاعراض غير اعتيادية رافقتك في اليومين الماضيين تنشط بوجود الاصدقاء تكون واثق من نفسك تسيطر على زمام الأمور تدفع بمصالحك وتمضي فترة من الهدوء والسكينة،على صعيدك النفسي أمورك جيدة قوة وطاقة بوصول القمر الى برجك.

برج السرطان: يسيطر عليك التعب تشعر باعراض تحتاج لعلاج وعناية وتأخذ قسط كافي من الراحة اطلب المساعدة ولو ظروفك صعبة واجه مخاوفك أو هواجسك التي ليس لها اساس.

برج الأسد: تنشط اجتماعيا تستعد للقاء الاصدقاء تتشارك معهم اوقات ممتعة ومناسبة سعيدة تصادف وجوه جديدة استغل يومك وطاقتك.

برج العذراء: تبحث عن عمل أو ترغب في إدخال تعديل على طبيعة عملك، تعزز علاقاتك مع مسؤولين تزداد شعبيتك تسير أعمالك بسهولة تحقق نجاح شخصي انتبه من مواجهة انتقادات واحباطات من قبل بعض زملاء غيورين منك.

برج الميزان: انتبه من السرعة وكن صابر وواعي على الطرقات أثناء قيادة سيارات بين المدن، تشعر بقوة العاطفة ولكن تعب وإنتاج يسيطر على تفكيرك احلامك ومشاريعك كبيرة تستقبل وتودع زوار .

برج العقرب:تنشط في إعادة تنظيم امورك المالية من جهة وفرص ومكاسب مالية من شراكة أو تعويض من جهة اخرى نفقاتك متصاعدة تهتم باشياء غامضة روحانيات وكتب خيالية تعيدك الى الماضي وللبعض فواتير ومرافقة مريض.

برج القوس: تركز جهودك على الشراكة القمر ببرج الجوزاء اذا الاجواء مشجعة توقع على عقد، توجد حلول لخلافاتك الزوجية والعائلية انسجام وتوافق لكن بالمقابل قد تظهر لك بعض صعوبات وتأجيل أو تصليح أعطال لا تتوتر وحافظ على هدوئك.

برج الجدي: يتراكم العمل عندك انتبه على صحتك ونظم وجباتك الغذائية وخذ قسط كافي من الراحة حتى تجد سهولة بتطبيق اعمالك الروتينية والمنزلية اطلب مساعدة .

برج الدلو: الحظ إلى جانبك تكثر اتصالاتك وتنقلاتك تقوم بشراء ورقة يانصيب،فترة من البهجة تجتاز الأمور بايجابية تعزز علاقاتك مع الأحبة،للبعض خبر بخصوص أولاد وللبعض تغيير مكان إقامة.

برج الحوت: تهتم بادخال تعديل على امور البيت تتعاون مع احد افراد عائلتك في تصليح بعض الاعطال تعرف كيف ترتب وتنظم بيتك تشعر بالراحة والسعادة لنجاحك.