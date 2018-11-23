فرنسا تمنع سعوديين (ممنوعين من مغادرة السعودية) من دخول أراضيها

جهينة نيوز

أفادت وكالة رويترز للأنباء، مساء الخميس، بأن فرنسا منعت 18 مواطنا سعوديا من دخول أراضيها على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي هذا و تشير التقارير الى الـ 18 هم المتورطين بقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا و الذين بينهم 11 معتقل منهم خمسة طالبت النيابة السعودية بقتلهم تعزيزاً أي أن العقوبات شملت مواطنين سعوديين ممنوعين أصلاً من مغادرة السعودية.

وأكدت باريس أنه سيتم منع هؤلاء السعوديين من الوصول إلى الأراضي الفرنسية، وكذلك منطقة شنغن.

وأضافت أن تسليط المزيد من العقوبات سيتم اعتمادا على نتائج التحقيق الحالي.

وشددت وزارة الخارجية في بيان على أن اغتيال خاشقجي جريمة بالغة الخطورة تتنافى مع حرية الصحافة وأكبر الحقوق الأساسية.

و يذكر أن الولايات المتحدة فرضت ذات العقوبات على المتهمين بقتل خاشقجي, و هو ما دعا ناشطون للتسائل هل هي عقوبات على السعودية أم لخدمة السعودية و ذلك لمنع المتهمين من التفكير بالخروج أو الهروب من اراضي المملكة العربية السعودية..؟ و كشف تفاصيل الجريمة..!!