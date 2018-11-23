ترامب: مستعد للقاء الرئيس الصيني لإنهاء الحرب التجارية

جهينة نيوز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أنه مستعدا للقاء الرئيس الصيني شي جي بينغ الأسبوع المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين في الارجنتين،مشيرا لإحتمال التوصل الى إتفاق لإنهاء الحرب التجارية.

وقال ترامب في تصريحات صحافية بفلوريدا: "عملت على الاستعداد لذلك طوال حياتي"، مضيفاً "أعرف كل مكون وكافة الإحصائيات، وحدسي كان دائماً جيداً".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي نظيره الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس الأرجنتينية يومي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.