ياندكس يكشف رادار إسرائيلي في كوريا الجنوبية - صور

جهينة نيوز

موقع ياندكس الروسي يستمر في منافسة غوغل في كل المجالات رغم انه لازال محدود الإنتشار في العالم بسبب عدم وجود خدمة الترجمة حتى الآن (تعدد اللغات), و لكن خرائط ياندكس لفتت إنتباه الكثير من المراقبين بكون صور الأقمار الصناعية التي يقدمها ياندكس ذات دقة ممتاز في كل مكان نسبة الى غوغل (خرائط غوغل أو غوغل ايرث) الذي يزيل دقة الكثير من الصور لدواعي تخص امن الولايات المتحدة و حلفائها, و لكن مع قيام ياندكس بطمس صور لعدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية في فلسطين المحتلة بعد أن كانت متاحة قلق الناشطون من أن يكون هناك إتفاقات بين روسيا و الولايات المتحدة تؤدي الى طمس مواقع عسكرية أخرى و بدأ الناشطون يرصدون صور لمواقع عسكرية و من بين ما تم رصده رادار إسرائيلي الصنع في كوريا الجنوبية.

و يذكر أن ياندكس محرك بحث و عملاق أنترنيت روسي منتشر في روسيا و بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق, و يعتقد ناشطون أن خرائط ياندكس