لهذا السبب .. شركة يابانية تصنع نسخ من الملك السعودي

جهينة نيوز

أعلنت شركة يابانية محترفة في صناعة الأقنعة الواقعية التي تشبه الوجه البشري، وصول طلب لها بصنع أقنعة شبيهة بالملك سلمان وعدد من الأمراء.

وقالت الشركة إن جهات مرتبطة بالحكومة السعودية، طلبت منها صناعة أقنعة تحاكي وجه الملك وبعض الأمراء، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وأضافت الشركة أنها تلقت الطلب من أحد أفراد العائلة المالكة لصناعة أقنعة مستنسخة من وجه الملك سلمان والأمراء، بحجة استخدامها في لوحات تعرض في الأماكن العامة، وفقا لصحيفة "يابان تايمز".

وذكرت الشركة أنها "عادة ما تتلقى طلبات لصناعة مثل هذه الأقنعة لشركات سيارات وتكنولوجيا، وأحيانا تتلقى طلبات من بعض المنظمات، ويبلغ سعر القناع الواحد 2600 دولار.

وقد اجتذبت أقنعة الوجه البلاستيكية "السوبر واقعية" التي تنتجها شركة في أوتسو، محافظة شيغا، مؤخرا الاهتمام في الداخل والخارج، من مطوري نظام التعرف على الوجه.

ويقول أوسامو كيتاجاوا، 60 عاما، رئيس الشركة، وهو يعرض قناع الوجه: "انظروا ، إنه يجعل قلب يدق، أليس كذلك؟".

وأكد كيتاجاوا أنه توصل إلى فكرة صنع أقنعة واقعية قبل أكثر من عقد من الزمان، عندما كان يقوم بتطوير آلات النسخ في الشركة المصنعة لأجهزة الطباعة الرئيسية، مضيفا "أردت عمل نسخ من البشر".

ويتم إنشاء نموذج أولي للقناع من قبل باستخدام بيانات ثلاثية الأبعاد للوجه، مأخوذة من صور يتم التقاطها بواسطة تقنية يقول كيتاجوا "إنها سر تجاري"، ثم يتم نقش التفاصيل على القناع باستخدام "إزميل"، وبعدها يوضع راتنج البلاستيك فوقها.

ويستغرق الأمر ما يقرب من أسبوعين لاستكمال قناع، والذي يحاكي كل تفصيل للوجه.