بيع الكتاب "المنحوس" بعد ثلاثين عاماً من عرضه للبيع

جهينة نيوز

تغريدة غير اعتيادية أطلقتها مكتبة "برودهرست" الإنجليزية على مدونتها في موقع "تويتر" بمناسبة بيعها كتاب بقي على رفوفها جاثما سنين طو

وفيما يشبه الاحتفال، كتب أحد مسؤولي المكتبة في التغريدة "تمكنا من بيع كتاب موجود لدينا منذ أيار/ مايو سنة 1991، كنا نعلم دائما أن هذا اليوم سيأتي لا محالة".

وبذلك نزل الكتاب عن رفوف المكتبة التي تقع في مدينة ساوثبورت الإنجليزية بعد أن بقي معروضا هناك حوالي 30 عاما.

ولاقت التغريدة عشرات آلاف الإعجابات وتم إعادة تغريدها أكثر من 15 ألف مرة، إلا أن القليل من الأشخاص من أصابهم الفضول لمعرفة اسم الكتاب "المنحوس" بحسب ما وصفه البعض من المتابعين والمواقع الإلكترونية المهتمة.

بدورها بادرت مكتبة "برودهرست" بالإجابة على سؤال أحد المستخدمين حول اسم الكتاب، لتؤكد أنه سيرة ذاتية مخصصة للأطفال حول ملك إنجلترا "ويليام الأول".

يشار إلى تغريدة "برودهرست" دفعت العديد من المكتبات الأخرى لمشاركة تجارب مماثلة مع كتب "منحوسة" أخرى ظلت على الرف لسنوات طويلة.