بوتين: نحتاج لهذا النوع من الذخائر و الصواريخ

جهينة نيوز

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشركات الروسية العاملة في المجال الصناعي العسكري لتطوير إنتاج الصواريخ والذخائر الذكية العالية الدقة، بما في ذلك تطوير نماذج أسلحة واعدة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس بوتين اليوم الخميس مع ممثلي وزارة الدفاع ومديري شركات الدفاع الروسية.

وذكر بوتين أن صناعة الدفاع تنتج ذخيرة بكميات كبيرة من حيث العدد والتعداد، مؤكدا أنها يجب أن تكون حديثة وذات جودة عالية.

كذلك دعا الرئيس بوتين إلى تقليص دورة إنتاج الصواريخ والذخيرة، وتقدير حجم المخزونات اللازمة للجيش بشكل صحيح لينفذ مهامه الأمنية.

كذلك أشار إلى ضرورة مواكبة التقنيات العالية، التي تزيد من قدرات الأسلحة حتى يتمكن الجيش الروسي من تنفيذ مهامه بشكل مضمون ويوفر أمن البلاد.