الحرس الثوري: نعلن بوضوح دعمنا المعنوي للشعب اليمني المظلوم

جهينة نيوز

اكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي "اننا نعلن بوضوح دعمنا المعنوي للشعب اليمني المظلوم".

وفي كلمته اليوم الخميس امام "الملتقى الدولي لدعم الشعب اليمني المظلوم" في طهران، اكد باننا نعلن بوضوح دعمنا للشعب اليمني المظلوم والمسلم وقال، ان ما يحدث اليوم في العالم الاسلامي هو نتيجة للمصائب والبلايا الناجمة عن تواصل سياسات اميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني ونظام آل سعود منذ مائة عام لغاية الان.

واشار الى ان اميركا تعتبر العالم الاسلامي جزءا لا يتجزأ من جغرافيتها السياسية واضاف، انه في منطق اميركا السياسي يعد العالم الاسلامي وما يطلقون عليه الشرق الاوسط، بمثابة منصة قفز لاميركا والغرب الى مستوى القوة العالمية المتفوقة.

واشار العميد سلامي الى ان هدف اميركا هذا قد تحقق في بعض المراحل واضاف، انه ومع انتصار الثورة الاسلامية وانطلاق امواج اليقظة والمقاومة الاسلامية امام احلام اميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني، فقد تبلورت استراتيجية المواجهة بين عالم الاستكبار والعالم الاسلامي والصمود بوجه غطرسة اميركا والاستكبار وتم توجيه ضربات واسعة وصفعات قوية لاميركا وتكبيدها هزائم تاريخية.

ولفت الى ان الصهاينة اضطروا لبناء الجدار الفاصل وان قدرات فصائل المقاومة قد تعاظمت وقال، ان فصائل المقاومة الاسلامية قد غيرت ميزان القوى لمصلحتها في العالم الاسلامي.

ونوه الى تبلور قوة حزب الله والهزائم المنكرة التي تكبدها الكيان الصهيوني وكذلك تبلور القوات الشعبية في سوريا الى جانب الجيش، ما ادى الى دحر داعش في هذا البلد.

وتابع العميد سلامي، ان هذه انتصارات مذهلة للعالم الاسلامي تحققت في ظل الوحدة بين الشيعة والسنة في الميدان بامتزاج دماء بعضهم مع بعض ما فرض هزائم اخرى خلال هذه الاعوام على الاميركيين الا انهم لم يتعظوا بها.

واشار الى ان اميركا تستخدم كل قدراتها وسياستها واستراتيجيتها لاضعاف الشعب الايراني والقضاء على المقاومة واضاف، ان الشعب الايراني وفي ظل قيادة الامام الراحل والقائد الخامنئي وقف بوجه اميركا واثبت هذه النظرية وهي ان الشعب باعتماده على مبادئه قادر على هزيمة الاعداء.

ولفت الى محاصرة اليمن من قبل نظام آل سعود والمجازر التي يرتكبها ضد هذا الشعب المظلوم بدعم من اميركا وقال، ان الشعب الايراني قد اطاح باميركا وبث مظهرا اخر من روح المقاومة في جسد الامة الاسلامية.

واضاف، ان اسلوب اميركا هو مواجهة الشعوب وهو ما يتضح في كلام الرئيس الاميركي الذي وصف الشعب الايراني بالارهابي الا انه على اميركا ان تعلم بان الشعب الايراني شعب مقاوم ويقظ وواع وسيخرج مرفوع الراس ومنتصرا في مواجهة جميع المؤامرات والتهديدات.