إلغاء عرض دولتشي آند غابانا في الصين قبل بدئه بساعات قليلة

جهينة نيوز

ألغي عرض أزياء تابع للعلامة الإيطالية دولتشي آند غابانا قبل ساعات فقط من موعد انطلاق العرض في مركز شنغهاي إكسبو في الصين مساء الأمس.

وذلك بسبب رد الفعل العنيف لرواد الموضة في الصين ، بعد إعلان ترويجي نشرته دار الأزياء على حسابها في منصة التواصل الصينية "ويبو" يوم الاثنين الماضي.

حيث يشمل الإعلان 3 مقاطع فيديو تصور عارضة أزياء صينية تحاول أن تتناول البيتزا ثم المعكرونة ثم حلوى الكانولي باستخدام عيدان الطعام.

لكن الإعلان حذف بعد اقل من 24 ساعة من نشره وتم حظره من منصة ويبو بسبب تعزيزه الصور النمطية العنصرية ضد الثقافة الصينية.

يذكر أن العرض كان سيحظى بتغطية إعلامية كبيرة ، لأنه كان سيضم 500 إطلالة ، وكان سيحضره نخبة من الممثلين والممثلات الصينيين البارزين مثل تشانغ تس يى ولي بينغ بينغ وتشن كون.