صورة نادرة للأمير تشارلز تكشف الشبه بينه وبين ابنه هاري

جهينة نيوز

لاحظ متابعو العائلة الملكية البريطانية شبه كبير بين الأمير هاري ووالده ولي عهد بريطانيا تشارلز ، بعد أن نشرت الصفحة الرسمية للعائلة صورة نادرة للأمير تشارلز وهو بسن ال27 عاماً.

ويذكر أن الصورة التقطت خلال تصفيات سباق Badminton Horse للخيول في شهر أيار من عام 1976، وظهر الأمير تشارلز في الصورة بسترة أنيقة ذات لون أزرق داكن ولحية قصيرة مشذبة بعناية ، بدت شبيهة للغاية باللحية الصغيرة التي اعتاد الأمير هاري على الظهور بها.

لاقت الصورة إقبالاً شديداً من قبل المتابعين الذين أكدوا على التشابه بين الأمير هاري ووالده وخاصة بتعابير الوجه