محمد صبحي رفض مسلسلا بـــ 50 مليون جنيه ومزّق عقده

جهينة نيوز

كشف الفنان محمد صبحي عن أنه رفض عقد مسلسل تلفزيوني وصل أجره فيه إلى 50 مليون جنيه، كي يذاع في شهر رمضان، لأنه شعر بأن هذا العمل لا يستحق أن يحصل فيه على هذا المبلغ الكبير والضخم، ما جعله يعتذر عن عدم المشاركة فيه.

وقال صبحي، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "one": "قطّعت العقد، وقولتله أنا مستحرم إني آخد في الوقت دا 50 مليون حتى لو أستحقهم. أقسم بشرفي قطعت العقد".

وأشار إلى أن بعض الفنانين يرون أن قيمتهم في أجرهم الذي يتقاضونه، بينما أنا أرى أن قيمتي في ما أقدمه.

وأكد أنه يعشق العمل المسرحي ودائماً يتطلع إلى تقديم أعمال مسرحية لأن الجمهور ارتبط به من خلالها منذ سبعينيات القرن الماضي، وانه ما دام يمتلك الصحة فسيظل يقدمها