لجنة من وزارة الادارة المحلية لتقييم أداء البلديات

جهينة نيوز

كشفت مديرة التنمية الادارية في وزارة الادارة المحلية والبيئة أريج بلال عن تشكيل لجنة ومجموعة عمل بالوزارة لمتابعة الوحدات الادارية وتقييم ادائها وعملها مطالبة رؤساء الوحدات الادارية وضع خطة تنموية لمدة اربع سنوات والعمل بعقلية مختلفة عن الدورات الماضية حيث سابقا لم يكن هناك تقييم حقيقي لعمل البلديات وبذل جهود استثنائية لان المرحلة القادمة تتطلب وجود أشخاص استثنائيين وبناء على الخطة ومدى تنفيذها سيكون التقييم للبلديات.

وأشارت بلال خلال اطلاق البرنامج التدريبي الذي تنفذه الوزارة حول قانون الإدارة المحلية واستثمار أملاك الوحدات الإدارية وادارة الأراضي لرؤساء الوحدات الادارية المنتخبين مؤخرا والمكاتب الفنية في القنيطرة إلى فتح قناة تواصل بين الوزارة والوحدات الادارية للقيام بواجبها على أكمل وجه، منوهة بخطة الوزارة والتي تهدف إلى الاسهام بتأهيل أعضاء المجالس المحلية المنتخبين في الدورة الحالية وتغطية كافة الجوانب الادارية والتعريف بقانون الادارة المحلية وامكانية تحقيق ريوع وموارد مالية للوحدات الادارية وادارة الاراضي وفرز العقارات في المصالح العقارية.

وأكدت مديرة التنمية الادارية بالادارة المحلية أن العمل في الوحدات الادارية يمر بمرحلة جديدة بعد انتخابات الإدارة المحلية كون البلديات يقع على عاتقها الدور الاساسي في اعادة الاعمار، إضافة إلى تقديم الخدمة الأفضل والأمثل للمواطن .

ويأتي البرنامج الذي أطلقته وزارة الادارة المحلية والبيئة ضمن إطار تنفيذ خطة عملها في تمكين الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية من تحقيق التنمية المحلية والمسؤولية الاجتماعية وتقديم الخدمات بجودة عالية وتنمية الكوادر البشرية.

المصدر:الوطن