الحريري يكرر تصرفه الغير دبلوماسي مع السفير السوري.. ووهاب يوبخه بتغريدة نارية!

جهينة نيوز

في حادثة ليست الأولى من نوعها انسحب الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري من مراسم استقبال المهنئين الرسميين في القصر الجمهوري في العاصمة بيروت.

وعند بدء توافد السفراء لتقديم التهاني بعيد استقلال لبنان بحضور رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بادر الحريري إلى التظاهر بالانشغال بحديث مع أحد المهنئين وقام بمرافقته إلى قاعة الاستقبال.

​وأظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تفادي الحريري مصافحة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وذلك في تصرف ليس الأول من نوعه بين الشخصين.

واثار انسحاب الحريري من مراسم استقبال المهنئين سخطا لدى الكثير من اللبنانيين الذين اعتبروا أن تصرف الحريري غير دبلوماسي وغير مسؤول خصوصا كونه المكلف من جميع اللبنانيين بتشكل الحكومة اللبنانية.

وكان لرئيس حزب التوحيد العربي الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، رد ناري على تصرفات الحريري الأخيرة في قصر بعبدا الرئاسي.

وغرد وهاب قائلا: "تعليقا على تجنب الحريري السفير السوري وهاب: إحترم نفسك وموقعك واخرج من أكاذيبك فلولا الأسد ونصرالله لا تستطيع أن تكون رئيس حكومة يكفيك غشا".

يشار إلى أن حفل الاستقبال الذي أقامه رئيس الجمهورية العماد عون في القصر الجمهوري في بعبدا لتقبل التهاني بمناسبة عيد الاستقلال الـ 75 كان قد بدأ بعد خلوة عقدها الرئيس مع بري والحريري.