صبايا تليقُ بكِ

جهينة نيوز

"باقات صبايا بتلبقلك" شعار أطلقته شركة سيريتل في 18 آذار 2016 فيما يتعلق بباقات صبايا التي تخص زبائنها من الفتيات والسيدات، واليوم وبعد مرور أكثر من سنتين على الإطلاق الأول تكبر عائلة صبايا لتصبح 4 باقات حاملةً معها توفير حتى 85 % لتتميز كل سيدة وشابة باختيارها بما يتناسب مع متطلباتها. الباقة الأولى تتضمن: 90 دقيقة اتصال خلوية محلية، 90 رسالة نصية محلية، 9 ميغابايت إنترنت، صالحة لمدة 3 أيام وبكلفة 300 ل.س الباقة الثانية تتضمن: 20 دقيقة اتصال خلوية محلية، 20 رسالة نصية محلية، 2 ميغابايت إنترنت صالحة لمدة 5 أيام وبكلفة 200 ل.س الباقة الثالثة (جديدة) تتضمن: 60 دقيقة اتصال خلوية محلية، 60 رسالة نصية محلية، 60 ميغابايت سيرف ع خطك، صالحة ليوم واحد وبكلفة 300 ل.س الباقة الرابعة (جديدة) تتضمن: 100 دقيقة اتصال خلوية محلية، 50 رسالة نصية محلية، 200 ميغابايت سيرف على خطك، صالحة لمدة 7 أيام وبكلفة 700 ل.س علماً أن كل باقة تتضمن رنة بغنية من اختيار الصبية أو السيدة وخدمات مميزة من عالم المرأة من صحة – موضة – أزياء ... للاستعلام عن كافة المعلومات وتفعيل إحدى الباقات خصصت شركة سيريتل الرمز المميز #666* ومجاناً، وبهذا تكون الباقة قريبة من الصبايا بكل تفاصيلها، كما يمكن الحصول على آخر الخدمات والعروض المهمة دائماً من خلال زيارة صفحتها الرسمية على الفيسبوك أو زيارة موقعها الإلكتروني syriatel.sy والجدير بالذكر أن شركة سيريتل تقدم الكثير من العروض المخصصة لشرائح المجتمع من حماة الديار والطلبة الجامعيين، إضافةً للعروض التي يتم إطلاقها في الأعياد والمناسبات (كعروض شهر رمضان المبارك وأعياد الميلاد...)، والعديد من الخدمات الأخرى التي تلبي احتياجات كافة الزبائن المتميزة بسهولة التفعيل.