اصابات في صفوف الارهابيين اثناء صد الجيش لمحاولاتهم الاعتداء على نقاطه في ريف حماة

جهينة نيوز

رصدت وحدات من الجيش ومن خلال عمليات الرصد والكمائن المتقدمة تحركات لإرهابيي ما يسمى “كتائب العزة” والمجموعات المرتبطة بها على محور قريتي تل الصخر والجنابرة بغية التسلل والاعتداء على النقاط العسكرية المتمركزة في محيط قرية المغير ومعسكر بريديج بالريف الشمالي.

وتعاملت الوحدات مع محاولات التسلل بالوسائط النارية المناسبة وأجبرت الإرهابيين على الفرار بعد إيقاع إصابات مؤكدة في صفوفهم.

وعلى محور بلدة المصاصنة تصدت وحدات من الجيش لمحاولة اعتداء إرهابيين على نقاط عسكرية مستغلين الجروف والأودية الصخرية في محيط بلدة اللطامنة وذلك بالتزامن مع إيقاع وحدة من الجيش أفراد مجموعات إرهابية قتلى أثناء قيامهم بإطلاق النار العشوائي من الأسلحة الرشاشة الثقيلة على النقاط العسكرية في محيط بلدتي لحايا ومعركبة.

وحسبما افادت سانا أن وحدات الجيش في بلدة الجبين بريف محردة الغربي رصدت تحضيرات كبيرة لمجموعات إرهابية بين الزكاة والأربعين لشن هجوم على نقاط الجيش حيث تم التعامل معها وتكبيدها خسائر بالأفراد والعتاد.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التى ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المنتشرة فى عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب خرق اتفاق منطقة تخفيف التوتر فى إدلب عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة فى المنطقة منزوعة السلاح ومحيطها.