أسلحة وذخيرة ومواد متفجرة من مخلفات الإرهابيين في حي برزة بدمشق

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي ومن خلال المتابعة الأمنية على مستودع يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والقذائف المتنوعة والأحزمة الناسفة ومواد أولية لصناعة المتفجرات من مخلفات الإرهابيين كانت مخبأة ضمن قبو ببناء سكني في حي برزة بدمشق.

وشملت الأسلحة حسب وكالة سانا على قذائف “ار بي جي” مع قواذفها وحشواتها وقذائف هاون وصاروخية وقذائف “سي فور” وقنابل يدوية بعضها محلي الصنع وأحزمة ناسفة ومواد متفجرة ومادة الـ “سي فور” شديدة الانفجار وقوالب “تي ان تي” وفتائل صاعقة وصواعق ضوئية وكهربائية وبنادق آلية وقناصة وكمية كبيرة من الطلقات الخفيفة والمتوسطة ومناظير منها للرؤية الليلية واقنعة واقية من المواد الكيميائية التي تدل على استخدام الإرهابيين لهذه المواد.

وكانت الجهات المختصة عثرت السبت الماضي خلال تمشيط البلدات المحررة جنوب دمشق وبالتعاون مع الأهالي على كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة والصواريخ بعضها أمريكي الصنع في إحدى المزارع بين بلدتي ببيلا وبيت سحم من مخلفات المجموعات الإرهابية.