دائرة الأرصاد الجوية: المنخفض الجوي مستمر حتى يوم الأحد القادم والحرارة أدنى من معدلاتها

جهينة نيوز

أكد مدير مركز التنبؤ رضوان الأحمد لــــ( جهينة نيوز) أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية رطبة في طبقات الجو كافة يستمر حتى يوم الأحد القادم

وأشار الأحمد أن الجوّ يكون متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالعواصف الرعدية أحياناً خاصة فوق المناطق الساحلية والجزيرة مترافقا بانخفاض لدراجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل محذرا من تشكل السهول في المنحدرات والوديان

وأوضح الأحمد أن الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج

وعن حالة الجو في اليومين القادمين أضاف مدير مركز التنبؤ أن الجو يستمر بين الغائم جزئيا والغائم ماطر فوق أغلب المناطق ، ويكون الطل غزيرا ومصحوبا بالعواصف الرعدية أحيانا محذرا من تشكل السيول في المنحدرات والوديان، كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي( 2- 4) درجات مئوية