شاهد: وزير باكستاني يحرق ملابسه وحقائبه في مطار إسلام أباد

جهينة نيوز

أشعل وزير باكستاني النار في ملابسه وحقائبه داخل مطار إسلام أباد الدولي.

وأظهر مقطع فيديو الوزير وهو يحرق أمتعته احتجاجا على إلغاء رحلة طائرة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، التي كان يسافر على متنها إلى إقليم جيلغيت بلتستان، شمالي البلاد.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن المحكمة العليا في باكستان قررت استدعاء وزير السياحة المحلي بإقليم جيلغيت بلتستان المستقل، فيضا حسين، لاتهامه بـ"سوء السلوك".

وقام الوزير بدفع أحد مسؤولي المطار الذي حاول التحدث معه، والذي أكد أن إلغاء رحلة الطائرة كان بسبب سوء الأحوال الجوية.